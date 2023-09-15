Вопрос освобождения Донецка встанет после деоккупации юга: Мусиенко дал прогноз продвижения на востоке

Прогноз по началу освобождения Донецка можно будет делать после деоккупации юга Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я думаю, что это вопрос отдаленной перспективы. То есть то, что успехи в Опросном связаны с тем, что российские войска пошли в районе Авдеевки в наступательные действия. Им нужно было оттянуть наши силы, действующие на Угледарском направлении и направлении Старомайорского". Но им не удалось оттянуть наши силы, плюс они пропустили встречное сражение и чрезвычайную удачную контратаку наших бойцов», – рассказал Мусиенко.

По его словам, это привело к тому, что удалось вытеснить врага из поселка Опросное в Авдеевской городской общине Покровского района Донецкой области.

Там установлен контроль и получены определенные позиции, предпочтительные для ведения наблюдений и, возможно, защитные.

"Но это не значит, что дальше будет движение на Донецк. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия в другом направлении. Мне кажется, что вопрос Донецка и вопрос движения на восток – это вопрос будущего после того, как будет деоккупирован юг. Потому что сейчас наступать по всем направлениям, а еще и проводить операцию по освобождению такого большого города – это довольно сложно будет с точки зрения распределения ресурсов», – добавил он.

Ранее военный эксперт сообщил, что увольнение временно захваченного Мелитополя может стать переломным моментом в войне с РФ.

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