"Вопрос – против кого": оппозиционерка Мартынова считает, что белорусам все равно придется воевать

"Вопрос – против кого": оппозиционерка Мартынова считает, что белорусам все равно придется воевать

Она также добавила, что Лукашенко в ближайшее время могут убрать.

По прогнозам белорусской оппозиционерки и блогера Татьяны Мартыновой, белорусам все равно придется воевать в Украине.

Об этом она сказала в интервью "Обозревателю".

"Прогнозы — белорусам все равно придется воевать. Сейчас я могу сказать, что белорусам все равно придется воевать. Вопрос – против кого. Вова хочет, чтобы они воевали против украинцев, Саша не хочет, чтобы они воевали вообще. Но если белорусская армия устроит саботаж и не будет выполнять приказы россиян, то им придется воевать с теми россиянами, которые отдали приказы. Пока движущая сила белорусской армии – животный страх. И именно он, по-моему, играет ключевую роль", — считает Мартынова.

Она также добавила, что Лукашенко в ближайшее время могут убрать.

"Если в ближайшее время Лукашенко каким-то образом уберут или устранят, я не удивлюсь. Из-за того, что он с этим саботажем ничего не делает", — говорит блогер.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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