Вопрос решен: в Николаеве после мощного взрыва был уничтожен памятник "чекистам", из-за которого были столкновения

В Николаеве в среду, 19 октября, российские оккупанты обстреляли памятник "чекистам", из-за которого в городе были споры.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Витай Ким.

Глава Николаевской ОВА опубликовал фото с памятником и сообщил, что оккупанты вопрос его демонтажа уже решили.

"Эпично. Российские оккупанты решили вопрос с памятником", — написал Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что если постамент взорвали, то будет проведено расследование.

Ранее в Николаеве произошли столкновения из-за памятника "сотрудникам милиции, погибшим в период Великой Отечественной и гражданских войн", установленного в 1976 году. Ветераны МВД тогда защищали постамент.

Демонтаж российских и советских монументов в Украине

После начала полномасштабного вторжения на территорию Украины начался демонтаж всех мемориалов, которые устанавливались при Советском союзе и Российской империи.

Так, в Николаеве на пересечении улиц Пушкинской и Набережной неизвестные демонтировали бронзовый памятник российскому поэту Александру Пушкину, установленному в парке.

В городе Днепр 10 мая был снесен памятник днепропетровским "комсомольцам", который открыли возле Музея истории комсомола в 2010 году.

Российские оккупанты на незаконно захваченных территориях Украины уничтожают все мемориалы, которые чествуют украинских героев. В частности, в Мариуполе россияне снесли памятник жертвам Голодомора.

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