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Вопрос времени: большой город в Донецкой области оказался перед угрозой оккупации

Вопрос времени: большой город в Донецкой области оказался перед угрозой оккупации

Курахово. / Фото: Associated Press

Россияне занимают важные позиции.

Армия Российской Федерации продвигается в Курахово Донецкой области. Город оказался перед угрозой оккупации.

Об этом заявил командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Продвигаются в Курахово и занимают большинство доминантных позиций. К сожалению, полная оккупация Курахово — вопрос времени", — подчеркнул Бунятов.

Напомним, военный эксперт Павел Лакийчук сообщил об опасности захвата двух крупных городов в Донецкой области. Речь идет о Курахово и Покровске.

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