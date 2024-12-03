Вопрос времени: большой город в Донецкой области оказался перед угрозой оккупации

Россияне занимают важные позиции.
Армия Российской Федерации продвигается в Курахово Донецкой области. Город оказался перед угрозой оккупации.
Об этом заявил командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
"Продвигаются в Курахово и занимают большинство доминантных позиций. К сожалению, полная оккупация Курахово — вопрос времени", — подчеркнул Бунятов.
Напомним, военный эксперт Павел Лакийчук сообщил об опасности захвата двух крупных городов в Донецкой области. Речь идет о Курахово и Покровске.