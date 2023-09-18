"Вопрос времени и расстояния": Зеленский намекнул на новые удары по кораблям ЧФ РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавние удары в Черном море, где Россия потеряла часть своего флота, предположительно повторятся.

Об этом он сказал в интервью СBS.

"Эти объекты для нас — абсолютно законные цели, где бы они ни находились. Если с этого корабля вылетают ракеты по нашему мирному населению, мы имеем право бить по этим кораблям. Это не гражданская цель, это враг, унесший жизни наших людей и уносит ежедневно", — сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что Россия должна четко осознавать, что "где бы ни находился этот корабль, мы за все эти удары по Украине его получим".

"Вопрос времени и расстояния", — резюмировал Зеленский.

Атаки в Черном море

Силы обороны 14 сентября нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" — одному из самых "младших" кораблей в военно-морском флоте России, впервые спущенном на воду в 2021 году.

В Сети появилось фото буксировки малого российского ракетного корабля на воздушной подушке проекта 1239 года "Самум", который был атакован экспериментальным дроном СБУ "Морской малыш" в Черном море.

Россияне пытаются занять максимально разветвленную систему расположения в акватории Черного моря, чтобы получить место для маневров.

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