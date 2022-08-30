"Вопрос времени, когда посыпятся все мобилизованные": солдаты "Л/ДНР" не доверяют военному руководству РФ - эксперт

Мобилизированным псевдореспублик Луганской и Донецкой областей сейчас очень тяжело на фронте, потому что они понимают, что российский призывник, он по крайней мере защищен законодательством России.

Об этом в эфире ТСН рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Бойцы того, что мы называем "Л/ДНР", они не имеют никаких гарантий. И к ним отношение российского командования, как к пушечному мясу, то есть их отправляют, как легкую пехоту, плохо вооруженную, на наши позиции, их просто бросают, они не чувствуют никакой защиты прав, и те процессы, которые происходят между двумя так называемыми республиками, когда бойцы из "ЛНР" говорят, что это совсем другая страна ("ДНР" — ред.), и отказываются воевать на Донбассе. Они ищут для себя оправдание, почему они не должны погибнуть именно на донецкой земле", – отметил он.

По словам Кузана, та же история повторяется с подразделениями "ДНР". Например, первого армейского корпуса, когда они оказываются на Херсонщине, потому что все те мобилизованные бойцы, и включительно с их командирами не понимают, почему же они должны так же быть пушечным мясом, какими они были на Донетчине, и все больше перехватов их разговоры подтверждают, что они не доверяют российскому командованию.

"Они уже видят, что в течение месяцев ими просто затыкают дыры во фронте и используют как разменную монету. А кроме того ситуация, которая складывается с высшим военно-политическим руководством, то есть и Шойгу и Герасимов, когда множество людей, которые были ориентированы именно на ближе военное окружение Путина, то есть была целая прослойка военных, ориентировавшихся конкретно на эту группу влияния. И сейчас в российской оборонке идет большая борьба так называемых башен Кремля, и это не может не отражаться на тех подразделениях, которые курируются ФСБ и ГРУ (Главное разведывательное управления — ред.) на территории Донецкой и Луганской областей, и все в комплексе подрывает их боевой дух. Уже нет веры в российское командование, и вопрос только времени, когда посыпятся все мобилизованные из "Л/ДНР", и такие изменники, как Пушилин, и тому подобные. Все понимают, что ситуация изменится, и все сейчас ищут как они могут продать свою жизнь, а для таких людей от нас может быть совет, это сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой", — сказал военный эксперт.

Напомним, в СНБО объяснили, почему "мобилизованные" в ОРДЛО отказываются воевать друг за друга.

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