"Вопрос выживания нации": украинских студентов могут мобилизовать в ВСУ

Сейчас студентов, которые учатся за границей, перестали отпускать из Украины.

Об этом 24 сентября во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник ОП Алексей Арестович.

Советник ОП отметил, что сейчас на кону стоит вопрос существования украинской нации.

"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела или хотите решить свои личные проблемы с обучением в Сорбонне или Оксфорде?", — заявил Арестович.

Напомним, Украина может произвести мобилизацию, если это понадобится. В Украине проживает 40 млн человек, поэтому армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.

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