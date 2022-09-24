"Вопрос выживания нации": украинских студентов могут мобилизовать в ВСУ

Украинских студентов могут мобилизовать в ВСУ.
Сейчас студентов, которые учатся за границей, перестали отпускать из Украины.
Об этом 24 сентября во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник ОП Алексей Арестович.
Советник ОП отметил, что сейчас на кону стоит вопрос существования украинской нации.
"Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела или хотите решить свои личные проблемы с обучением в Сорбонне или Оксфорде?", — заявил Арестович.
Напомним, Украина может произвести мобилизацию, если это понадобится. В Украине проживает 40 млн человек, поэтому армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.
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