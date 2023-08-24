"Вопросы об их боеготовности": эксперт указал на важную деталь Крымского рейда

Коваленко "разложил по полочкам", о чем свидетельствуют действия оккупантов РФ во время обороны.

В спецоперации украинских военных в оккупированном Крыму есть одна интересная деталь, указывавшая слабость российского вооружения и боеготовности

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт обратил внимание, что в ролике, который опубликовало ГУР, запечатлён обстрел наших бойцов российским истребителем Су-30СМ.

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"Интересно вот, что. Истребитель, явно отправленный на перехват наших спецназовцев, ведёт огонь по ним из 30-мм автоматической пушки ГШ-30-1. Данная пушка является штатным вооружением Су-30, но это оружие, скажем так, ближнего боя. Эффективная дальность её применение 1 200 метров, при максимальной – 1 800", – говорит Коваленко.

Он объяснил, что для того, чтобы применить пушку, Су-30 должен был войти в максимально экстремальную зону поражения из ПЗРК.

"Из чего возникает вопрос, а как же ракетное и бомбовое вооружение? То, что высокоточное и не имеющее аналогов в мире? Абсурдное применение Су-30 вызывает вопросы об их полной боеготовности и даже больше – боеспособности", – подытожил эксперт.

Напомним, что украинские военные утром 24 августа совершили высадку в Крыму, в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк на мысе Тарханкут.

В ГУР заверили, что в результате операции потерь среди личного состава со стороны Украины нет, но есть потери со стороны противника.

ТСН.ua собрал все, что известно о высадке украинских военных в Крыму.

Спецоперация украинских сил в Крыму: в ГУР показали уникальные кадры