Воронка на 4 метра и выбитые окна: появились фото с места ракетных обстрелов Южноукраинской АЭС (видео)

Войска РФ в ночь на 19 сентября обстреляли Южноукраинскую АЭС – ракета кафиров упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета РФ. Произошло кратковременное отключение электролинии.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Пострадавших в персонале станции, к счастью, нет.

"Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи. В настоящее время все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме", — отмечают в "Энергоатоме".

В "Энергоатоме" подчеркнули, что акты ядерного терроризма оккупантов угрожают всему миру. Там призывают немедленно остановить РФ, чтобы не допустить новую катастрофу.

На опубликованных фото видно, что от ночного взрыва вражеской ракеты на ПАЭС образовалась воронка: ее диаметр – 4 м, глубина – 2 м.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Россия — государство-спонсор терроризма, которому "нужно давать по зубам" за ядерный шантаж. Он призвал официально признать Россию террористической страной.

"Ядерный шантаж от террористов, которых до сих пор не признали террористами. Нужно давать по зубам. россия — государство-спонсор терроризма. Да, трусливое. Да, примитивное и жалкое. Но это не опровергает того, что россия — террористы. Необходимо зафиксировать этот факт статусом", — говорится в заявлении Ермака.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в 00:20 армия РФ совершила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской АЭС. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС.

Как сообщалось, после полуночи 19 сентября войска России обстреляли Николаев. Известно о попадании во двор частного дома, разрушено хозяйственное здание; в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, повреждена кровля. Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактной проволоки трамвайной сети.

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