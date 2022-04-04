Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Воронки на дороге, вражеские снаряды: журналисты показали, как выглядит трасса возле Демидова после "русского мира" (видео)

Воронки на дороге, вражеские снаряды: журналисты показали, как выглядит трасса возле Демидова после "русского мира" (видео)

Дата публикации
Просмотры
2397
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воронки на дороге, вражеские снаряды: журналисты показали, как выглядит трасса возле Демидова после "русского мира" (видео)

ФОТО: сундуки с видео

На побитой осколками трассе лежат вражеские снаряды, детские башмачки, дорожные знаки, а также стоящие заброшенные автомобили.

Населённые пункты Киевской области полностью освобождены от российских солдат. После того, как ВСУ отвергли оккупантов, видны ужасающие последствия "русского мира".

Журналисты "Следство.Инфо" опубликовали видео из освобожденного Демидова и Дымера Киевской области.

"В общем, после себя россияне оставили отвратительные следы "русского мера" — руины, воронки, нехватку продовольствия и воспоминания о жестокости "асвабадетелей", — подписали представители СМИ сообщение к видео.

На кадрах, опубликованных журналистами, видна побитая осколками трасса, на которой лежат вражеские снаряды, детские ботиночки, а также почти разрушенный мост. По обе стороны трассы едва стоят наклоненные дорожные знаки и уничтоженные автомобили, которые покинули владельцы, убегая от российской армии.

Читайте также:

Следующая публикация