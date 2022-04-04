Воронки от ракет, полностью уничтожены жилые дома и дороги: как выглядит освобожденная от оккупантов Стоянка (видео)

Воронки от ракет, полностью уничтожены жилые дома и дороги: как выглядит освобожденная от оккупантов Стоянка (видео)

В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев.

В понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Буча, Ирпень и Стоянка возле Киева.

Видео последствий масштабных разрушений армией РФ опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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В этих населенных пунктах российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев. Они грабили дома мирных жителей, а самих людей похищали, пытали, издевались, убивали. Населённые пункты потерпели значительные разрушения от артиллерийских обстрелов и авиударов.

На опубликованных кадрах видны масштабы уничтожения Стоянки в 25 км от Киева. На Житомирской трассе стоят полностью сгоревшие, избитые осколками автомобили. В самом селе видно полностью уничтоженные жилые и промышленные помещения. На полях – огромные воронки от ракетных ударов оккупантов. Некоторые инфраструктурные объекты еще тлеют до сих пор.

Воронки от ракет, полностью уничтожены жилые дома и разбиты дороги: как выглядит освобожденная от россиян Стоянка

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