"Ворота в Донецк": почему для россиян так важна Авдеевка и на что готова РФ, чтобы ее взять

Ягун подчеркнул, что Авдеевка – это ворота в Донецк. С нее ВСУ имеют возможность контролировать пребывание врага в городе.

Авдеевка – это, наверное, единственная зона обороны, которую с 2014-го по 2022 год украинские Силы обороны на востоке не потеряли. Вот почему она важна для россиян.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун в эфире телемарафона.

"Нужно смотреть на карту и понимать, что Авдеевка – это как раз то выступление, которое с 2015 года фактически не продвинулось ни вперед, ни назад. С 2022 года – это единственная, наверное, зона обороны, которую мы на востоке не потеряли. То есть она достаточно сильно была укреплена и понятно, что враг пытается отодвинуть оттуда, особенно накануне зимней кампании, где стационарные укрепления будут играть определяющую роль", – отметил эксперт.

Авдеевка на карте / Фото: Deepstatemap

Ягун подчеркнул, что Авдеевка – это ворота в Донецк. С него ВСУ имеют возможность контролировать пребывание врага в областном центре, даже артиллерией донимать его перемещать те или иные средства поражения и боезапас по городу.

По мнению эксперта, если бы началось наступление ВСУ за освобождение Донецкой области и самого Донецка, то оно, наверное, началось бы все же со стороны Авдеевки.

"Это все в комплексе показывает, что они хотят повторить для своего лидера, наверное, историю с Бахмутом. Для них критически показать, что они что-то захватывают, меняют ситуацию на лучше на всей линии фронта.

Тем более что есть действительно опасность этому городу, он в определенном плане окружен врагами с двух сторон, и у них есть такая мечта, что они покажут, что могут его полностью окружить и захватить, и таким образом продемонстрировать не столько лидеру, сколько своему обществу., что мы не только остановили наступление Украины, а мы и перехватили инициативу и пойдем вперед", – говорит Ягун.

Он добавляет, что для россиян критически показать какой-нибудь результат, причем уже в ближайшее время. Поэтому оккупанты используют тактику, которая губительна как для их личного состава, так и для механизированных средств.

Бои за Авдеевку: последние новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области.

Сегодня, 17 октября, стало известно, что оккупанты несколько снизили темпы наступления на Авдеевку.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш также заявил, что Кремль установил оккупантам новую дату выхода на административные границы Донецкой области – это 31 декабря.

По информации немецкого военного аналитика и журналиста Юлиана Рипке, оккупанты в Авдеевке уже потеряли более 60 танков и две сотни единиц личного состава.

Читайте также: