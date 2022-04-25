Воруют алкоголь и продукты: на захваченных территориях оккупанты грабят местных

Воруют алкоголь и продукты: на захваченных территориях оккупанты грабят местных

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на временно захваченных российскими оккупантами территориях Харьковской и Луганской областей.

Оккупанты по-прежнему продолжают заниматься мародерством и грабят местных.

Как говорится в сообщении Генштаба, захватчики во время краж особое внимание уделяются алкоголю и продуктам питания.

"На временно захваченных территориях Харьковской и Луганской областей оккупанты занимаются мародерством, воровством и ограблением местного населения. Особое внимание уделяют "извлечению" алкогольных напитков и продуктов питания", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники и защитницы держат оборону и дают врагу достойный отпор. ВСУ наносят российским военным значительные потери на направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, в вечерней сводке Генштаба ВСУ также рассказали о ситуации на Донецком и Таврийском направлениях.

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