Воруют авто, грабят магазины и вывозят предателей: Генштаб — об "эвакуации" на оккупированном Запорожье

Российские оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из нескольких населенных пунктов Запорожской области: они грабят местных и вывозят из населенных пунктов предателей и их семьи.

Об этом 7 мая говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области.

"Так, в Михайловке, зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях. Также, в Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями. Российские оккупационные войска массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили", — говорится в сообщении.

"Частная эвакуация" на захваченной части Запорожья

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий объявил в регионе "частичную эвакуацию", в частности речь идет о 18 населенных пунктах.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты грабят жителей Запорожья и вывозят коллаборантов в Бердянск и Кирилловку, где есть много баз отдыха.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что "эвакуацией" оккупанты пытаются прикрыть свои подразделения.

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