Воруют бытовую технику и вывозят в Россию: в Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры

Воруют бытовую технику и вывозят в Россию: в Мариуполе оккупанты проникают в уцелевшие квартиры

Российские оккупанты начали новую волну мародерства в блокадном Мариуполе.

Захватчики страны-террористки России проникают в уцелевшие в результате атак квартиры. Из жилищ мариупольцев выносят уцелевшее имущество. Главная цель россиян – бытовая техника. Впоследствии все украденное вывозят в Россию.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ничего нового для россиян — кражи и подлость", — написал советник мэра Мариуполя.

По его словам, к новой волне мародерства привела ротация российских военных и наемников с ОРДЛО. Представитель горсовета отметил: Россия, вероятно, планирует усилить позиции по наступлению.

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К слову, Мариуполь разрушен на 95%. Город находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается.

Как сообщалось, в Мариуполе российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь", готовят из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

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