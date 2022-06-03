Воруют магниты из холодильников: российский оккупант пожаловался, что украинцы могут путешествовать по миру

Воруют магниты из холодильников: российский оккупант пожаловался, что украинцы могут путешествовать по миру

Российские оккупанты настолько дикие и ограничены, что начали воровать магниты из холодильников.

Российский захватчик в телефонном разговоре посетовал на то, что украинцы до войны могли путешествовать по миру и оставили в своих домах магниты на холодильниках.

Об этом рассказывает оккупант, разговор которого перехватила СБУ.

Оккупант рассказывает, что он в частном доме украл магниты из холодильника. Он жалуется, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру и бывать в Италии, Китае, Франции. Также захватчик рассказал, что он украл сумку с женскими кремами и 10 кофеварок, но они уже сгорели.

"Рашист очень этим волнуется. Но мы бы советовали ему больше думать не о косметике, а о том, вообще вернется ли он домой. Потому что мертвому ни припарка, ни крем не поможет", — сообщили в СБУ.

Россиянин хвастается, что не сам грабит украинцев, а так делает вся "вторая армия мира".

Напомним, в Украине объявили подозрения десятью российским армейцам, мародерившим на Киевщине. Ворами и грабителями оказались военнослужащие "элитного подразделения" Росгвардии, которое подчинено диктатору Владимиру Путину. Оккупанты страны-агрессора обворовывали жильё жителей Киевщины. По почте из Белоруссии отправляли присвоенное имущество своим родственникам в Россию.

Читайте также: