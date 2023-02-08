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Воруют технику, телефоны и все ценное: "вторая армия" Путина продолжает "воевать" на Херсонщине

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
684
Время на прочтение
1 мин
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Воруют технику, телефоны и все ценное: "вторая армия" Путина продолжает "воевать" на Херсонщине

Фото: Associated Press

Россияне проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей.

Российские оккупанты на захваченной части Херсонщины продолжают терроризировать местное население, проводя так называемые "фильтрационные мероприятия".

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 8 февраля.

В частности, "фильтрационные мероприятия" проводят в Новотроицком Херсонской области оккупанты. В первую очередь, это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу.

Также захватчики угрожают, что лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически подпадать под "фильтрационные меры".

В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области, россияне проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Захватчики воруют бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.

Ранее сообщалось, что в плен сдались оккупанты, которые мародерили и убивали в Буче и Ирпене.

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Дата публикации
Просмотры
684
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