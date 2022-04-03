Воруют украденное: СБУ перехватила разговор, как оккупант жалуется, что в Беларуси его ограбили свои же

Воруют украденное: СБУ перехватила разговор, как оккупант жалуется, что в Беларуси его ограбили свои же

Оккупант называет русских захватчиков мародерами.

СБУ перехватила разговор российского оккупанта и его супруги. Захватчик жалуется женщине на то, что его в Беларуси обокрали свои же военные.

Также читайте Япония поддерживает ужесточение санкций против России

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оккупант жалуется, что в лагере в Беларуси его вещи разворовали. Он отмечает, что у него украли паспорт и военный билет.

В то же время, оккупант называет российских захватчиков мародерами. Он вспоминает, что в Беларуси они оставили захватчика, который должен охранять вещи, но он сбежал домой.

Жена оккупанта обещает сбросить ему деньги на карточку и сетует, что ее тоже ограбили в РФ. Она добавляет, что лучше было бы, если бы военные РФ были дома.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что российские военные расстреливали украинских мирных жителей, когда покидали Киевскую область "из гнева и просто потому, что они хотели убить".

Читайте также: