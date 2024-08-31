Ворвались "на характере": воины-гвардейцы демонстрируют, как из окружения эвакуировали раненого бойца (видео)

Гвардейец был доставлен на стабилизационный пункт, где ему оказали всю необходимую помощь.

Гвардейцы "Красной Калины" провели эвакуацию раненого во время упорных боев на Покровском направлении.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Под прикрытием бронетехники, которая оперативно зашла на горячий участок и вела огонь по россиянам, с помощью бронетранспортера М113 был успешно эвакуирован бойец, получивший ранение в бою.

Гвардейца доставили на стабилизационный пункт, где ему была оказана вся необходимая помощь.

Напомним, ранее егери-десантники отразили несколько волн мясных штурмов на Покровском направлении.

Как егери-десантники отражали мясные штурмы на Покровском направлении

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