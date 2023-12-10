Восемь автобусов с агитаторами: в Мелитополе началась подготовка к "выборам" президента РФ

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики приступили к незаконным выборам.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты готовятся в очередной раз выслужиться перед Путиным — начали подготовку к незаконным выборам", — написал он.

По его данным, в Мелитополь завезли восемь автобусов исполнителей, расселили в отжатых помещениях.

"Проводят собрание в помещении райгосадминистрации — глушат связь, чтобы преступные секреты никто не мог подслушать. По информации жителей, завезли именно агитаторов, которые понесут по оккупированным громадам смертельную ложь о диктаторе и "русском мире", — написал он.

Напомним:

Президент России Владимир Путин подтвердил свое выдвижение на новый президентский срок на выборах 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Россия впервые ввела многодневное голосование в 2020 году, якобы для защиты избирателей от коронавируса. Такой подход был введен во время пятидневного референдума по конституционным изменениям, которые позволили Путину оставаться у власти еще на два шестилетних срока – то есть до 2036 года.

По данным российских журналистов, Кремль поставил перед чиновниками задачу обеспечить Путину более 80% голосов во время голосования.

Спикер Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что слова Путина о намерении баллотироваться на новый срок "не были домашней заготовкой".

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские "выборы" на временно оккупированных украинских территориях, а на лиц, причастных к их организации и проведению, наложить санкции.

Читайте также: