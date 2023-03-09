Восемь беспилотников и 81 ракета: у Залужного рассказали о ночной массированной атаке врага

Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Ночью против 9 марта армия агрессорки России нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг совершил 81 пуск разных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed.

Об этом сообщили на официальном канале Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Запуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Украинскими защитниками из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе. Также в результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Ракетная атака ночью 9 марта

В результате ракетного удара россиян по Киеву прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Пострадали три человека, двое из них госпитализировали медики.

Оккупанты во время воздушной атаки использовали баллистическую ракету "Кинжал". Ракета попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте.

В Золочевском районе Львовской области ракета упала в жилой зоне. Число погибших возросло до пяти.

Также войска РФ атаковали беспилотниками Shahed Житомир. В городе пока нет воды. Также нет света в большинстве домов. Всего в регионе 150 тысяч жителей остались без электричества.

В небе над Одесщиной подразделение противовоздушной обороны сбило шесть ракет и один беспилотник. Впрочем, в результате вражеского удара повреждено несколько линий электропередач и сопротивления.

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