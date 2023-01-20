Восемь областей Украины были под огнем РФ, есть погибшие и раненые: какая ситуация в регионах 20 января

Прошедшие сутки, ночь и утро 20 января во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не перестает совершать. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра 20 января.

Сумская область

Российские военные вечером 19 января из минометов обстреляли Краснопольскую громаду. 8 мин взорвались на нашей территории. А также сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. В то же время ночь в области прошла спокойно.

Черниговская область

Оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные Черниговской области из минометов. С 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 приходах, предположительно из миномета 82 мм, в район н. п. Бучки. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Запорожская область

Запорожская земля пережила очередной "рекорд" вражеских атак — только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов.

Харьковская область

За прошедшие сутки враг продолжал совершать удары по приграничным населенным пунктам области.

Из минометов, артиллерии и РСЗО оккупанты обстреливали Тимофеевку, Ветеринарное, Стрелечью, Старицу, Волчанск, Вильчу, Двуречную, Купянск и другие. В Тимофеевке Богодуховского района зафиксировано около 20-ти ударов врага с артиллерии. Повреждены четыре частных дома.

В Волчанске Чугуевского района обстрелов подверглись две девятиэтажки: выбиты окна и крыша. Кроме того, повреждены 10 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки. В Купянском районе от обстрелов страдал Купянск и Двуречная. Повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. Также оккупанты из РОК С-300 обстреляли помещение школы-интерната.

Обошлось без пострадавших.

Николаевская область

Вчера, 19 января, в 08:07 и 13:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Херсонская область

По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонскую область. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

Херсон российская армия обстреляла 19 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии погиб один человек, трое жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести.

Донецкая область

За 19 января россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышево, 1 в Бахмуте и 1 в Максимилианке. Еще три человека в области получили ранения.

Луганская область

Враг за минувшие сутки обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества Луганской области. Также бил по Стельмаховке и Новоселовскому.