Восемь тысяч солдат Ким Чен Ина вступят в бой: заявление США

Группировка войск Северной Кореи, переброшенная в Курскую область РФ, уже в ближайшие дни вступит в бой.

Об этом заявил корреспондент издания "Голос Америки" Остап Ярыш, цитируя госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что американская разведка подтвердила пребывание, по меньшей мере, восьми тысяч солдат КНДР на российской Курщине.

"Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боях против украинских сил, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", — подчеркнул политик.

Также Блинкен добавил, что в скором времени США объявят о новых пакетах вооружений для Украины.

Как сообщалось, в американском Конгрессе заговорили о возможности ударов по войскам КНДР в Украине. Участие северокорейских солдат в войне должно стать красной линией для Вашингтона и Североатлантического союза.

Читайте также: