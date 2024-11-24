Вошли в квартиру и умышленно открыли огонь по людям: в Торецке русские солдаты расстреляли гражданских

В Торецке военные РФ намеренно убили двух жительниц и ранили одного гражданского.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным правоохранителей, начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 21 ноября 2024 года, в 18:00, представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права", — сообщили в прокуратуре.

Военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале города Торецк, где находились трое гражданских. оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего две женщины погибли на месте, а находившийся рядом с ними мужчина получил ранения, переломы плеча и ключицы.

Пострадавшему предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, по состоянию на 24 ноября в Торецке продолжаются жестокие бои. Там ВСУ ликвидируют до сотни российских солдат каждый день.

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