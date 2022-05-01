Восьмая годовщина трагедии в Одессе: украинские военные предупреждают о возможных провокациях со стороны России и Приднестровья

Восьмая годовщина трагедии в Одессе: украинские военные предупреждают о возможных провокациях со стороны России и Приднестровья

В Одессе завтра, 2 мая, будут вспоминать восьмую годовщину трагических событий 2014 года, когда произошло противостояние между пророссийскими активистами и украинскими патриотами.

Тогда в результате уличных боев и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, десятки получили травмы.

ТСН.ua рассказывает о роковых событиях того дня.

Что произошло 2 мая 2014 года

В Одессе прошли противостояния между пророссийскими активистами и украинскими патриотами. Схватки были самыми массовыми за новейшую историю Одессы. Они начались у Соборной площади, где проукраинские активисты вместе с футбольными ультрас должны были начать марш "За единую Украину".

Однако на них напала группа людей из "Антимайдана", которая использовала шумовые гранаты и оружие. Тогда в центре города погибли шесть человек. В конце концов, пророссийские сторонники начали отступать и собираться на Куликовом поле, где был палаточный городок. Часть пророссийски настроенных людей забаррикадировалась в торговом центре.

На Куликовом поле от коктейлей Молотова сначала загорелись палатки, а потом огонь перекинулся и на здание Дома профсоюзов, где решили спрятаться антимайдановцы. В результате отравления угарным газом и падения с высоты погибли еще 42 человека.

facebook.com/Вячеслав Аброськин

По данным экспертов, пожар на баррикаде, который был расположен у центрального входа в Дом профсоюзов, а также в самом здании, начался с "внутренней стороны, когда находившиеся в помещении лица начали бросать бутылки, чтобы таким образом сделать невозможным попадание в них их противников.

В Совете Европы говорили о сговоре милиции и сепаратистов во время тогдашних кровавых стычек.

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Каждый год в Одессе чтят память о погибших

Во время массовых мероприятий нередко возникают провокации. Запрещается использовать антиукраинскую символику.

Однако на Куликово поле во время массовых мероприятий 2 мая 2019 все равно пришли провокаторы в одежде с советскими знаками и российским триколором, однако уже через несколько минут они объясняли свой поступок в райотделе.

Меры безопасности

Каждый год полиция и нацгвардейцы усиленно работают 2 мая. Во время войны России против Украины враг может готовить провокации и вовлечь в них даже Приднестровье. Об этом стало известно из выпуска городской газеты "ПМР", датированной 2 мая 2022 года.

Reuters

"Накануне 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Так, оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираже газеты “Приднестровье” от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к Путину с просьбой о защите от нападения ВСУ. Оглашением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", — отметил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Кроме того, в Одессе на полтора дня вводят комендантский час. Он продлится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. Отмечается, что ограничения будут действовать только на территории города, на область они не будет распространяться.

Напомним, что жители непризнанного Приднестровья бегут в Одессу, потому что доверяют ВСУ.

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