Восьмая серия под Чернобаевкой, россиянки перепродают прокладки в Интернете и рождение муфлонов: положительные новости за 22 марта

Восьмая серия под Чернобаевкой, россиянки перепродают прокладки в Интернете и рождение муфлонов: положительные новости за 22 марта

Новость, точно вошедшая в историю, — это восьмое позорное поражение российских оккупантов под Чернобаевкой.

В Украине продолжаются 27 сутки героического противостояния против российских захватчиков, и украинцы обязательно верят в победу ВСУ. И в этом им помогает юмор, поднимающий боевой дух, рвение и силы к борьбе.

ТСН.ua собрал позитивные события, которые случились в течение 22 марта в Украине и мире в целом.

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ВСУ во вторник, 22 марта, уже восьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские захватчики хранят свою военную технику. Сколько удалось уничтожить вражескую технику неизвестно. В преддверии, в понедельник, 21 марта, украинские защитники седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке под Херсоном.

Отметим, что Чернобаевка – проклятое место для оккупантов. В аэропорту украинские военные постоянно разбивают вражескую технику. Впрочем, это делают и сами россияне. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне сами ударили по своей технике, совершив неудачный пуск ракеты ПВО.

"Ракета пошла вверх, опрокинулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар. Короче, Чернобаевка 7,5", — написал он.

В России заявили о "неожиданном украинском следе" в пандемии COVID-19

Депутаты Либерально-демократической партии России ("ЛДПР") в пандемии коронавируса в Кремле нашли "неожиданный украинский след". Видео с заявлением Андрея Диденко распространили российские средства массовой пропаганды.

Он говорит, что это было отдельным направлением исследования в украинских биологических лабораториях, финансируемых США. По словам представителя "ЛДПР", Пентагон выделял средства на распространение COVID-19 из- за "перепончатокрылых, рукокрылых летучих мышей и грызунов".

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В Одесском зоопарке родилось восемь маленьких муфлонов

Жизнь продолжается и во время войны. Во вторник, 22 марта, в одесском зоопарке сообщили, что у них появились на свет восемь маленьких муфлонов. "Жизнь продолжается! В Одесском зоопарке появились на свет детеныши муфлонов. Восемь маленьких муфлонов чувствуют себя хорошо и хорошо кормятся", — говорится в сообщении.

Заметим, баран аргали, баран дикий, аргали, европейский муфлон (Ovis musimon Linnaeus, 1758, или Ovis ammon musimon) — вид рода баран (Ovis) семейства быковых (Bovidae). Жвачное парнокопытное рогатое животное.

Одесский зоопарк/Facebook

Российские оккупанты воруют одежду ВСУ

ВСУ взяли в плен подполковника российских оккупантов Александра Кошеля. Во время личного досмотра бойцы бригады ВСУ с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с отметками "Вооруженные Силы Украины". Говорящее доказательство, что штабисты росармии признают – даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной "второй армии мира".

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Под Броварами захватчикам удалось обезвредить дорогущими ракетами теплицу, навоз и козу

По коровам, козам, рассаде и мирным домам – ракетами стоимостью в несколько миллионов долларов. Под Броварами по обычным деревенским домам дважды ударили ракетными комплексами "Искандер". В воронке, оставшейся после удара, лежит убитая коза – домашнее животное стало единственным, кто погиб во время обстрела, но пострадал мальчик.

Владелец разбомбленных теплиц и выживших животных Юрий из почти уничтоженного дома никуда не собирается. Для кафиров всех, абсолютно всех, имеет теперь только одно пожелание. "Чтобы они сдохли", – говорит мужчина.

В России начали перепродавать прокладки через Интернет

Многие россиянки начали скупать прокладки и тампоны, волнующиеся, что в стране скоро может быть их дефицит. Из-за ажиотажа дифицит на эти товары создается искусственным путем. И на российском рынке появилось много перекупщиков, продающих на Avito (аналог ОЛХ) обычные прокладки фирмы Always вдвое дороже.

За пачку из 32 штук просят сейчас от 2000 до 4000 рублей. Прокладки Always продавцы оценивали в среднем по 500 рублей за пачку, некоторые продают целыми упаковками на несколько пачек по 5000 рублей, это притом что в среднем пачка таких прокладок в магазине сейчас стоит 170 рублей.

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