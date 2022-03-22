Восьмой раз: ВСУ снова "ударили" по аэропорту в Чернобаевке, где оккупанты хранят военную технику

Восьмой раз: ВСУ снова "ударили" по аэропорту в Чернобаевке, где оккупанты хранят военную технику

Отметим, что Чернобаевка – проклятое место для оккупантов.

ВСУ во вторник, 22 марта, уже в восьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

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Об этом в Facebook сообщает воздушное командование "Схід".

"8 серия 1 сезона. Без перерыва на рекламу", — поиронизировали украинские защитники.

Число уничтоженной вражеской техники уточняется.

Напомним, в понедельник, 21 марта, украинские защитники седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке под Херсоном, где российские оккупанты часто хранят военную технику.

Отметим, что Чернобаевка – проклятое место для оккупантов. В аэропорту наши военные постоянно разбивают вражескую технику.

Ранее там был уничтожен командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации.

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