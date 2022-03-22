Восьмой раз: ВСУ снова "ударили" по аэропорту в Чернобаевке, где оккупанты хранят военную технику

Отметим, что Чернобаевка – проклятое место для оккупантов.
ВСУ во вторник, 22 марта, уже в восьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.
Об этом в Facebook сообщает воздушное командование "Схід".
"8 серия 1 сезона. Без перерыва на рекламу", — поиронизировали украинские защитники.
Число уничтоженной вражеской техники уточняется.
Напомним, в понедельник, 21 марта, украинские защитники седьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке под Херсоном, где российские оккупанты часто хранят военную технику.
Отметим, что Чернобаевка – проклятое место для оккупантов. В аэропорту наши военные постоянно разбивают вражескую технику.
Ранее там был уничтожен командующий восьмой общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации.
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