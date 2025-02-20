Восстанавливаем позиции и двигаемся вперед: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Покровска

На Покровском направлении российские захватчики снизили интенсивность, но штурмовые действия происходят все еще не прекратились.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал командир ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" Вячеслав.

"Противник длительное время не мог взять нас напрямую в лоб, пытаясь обходить Покровск с запада, чтобы взять город в котел. Там немного стабилизировали ситуацию. Наша бригада работает перед самим городом на юге. В настоящее время противник снизил интенсивность, но не скажу, что штурмовые действия врага совсем прекратились", — отметил военный.

Он рассказал, что ранее на позиции Сил обороны наступало по 20 вражеских пехотинцев каждый час-два, штурмовали на разных направлениях, по разным позициям. Сейчас штурмов гораздо меньше.

"Мы даже восстановили некоторые позиции, двигаемся вперед, оттесняя противника назад", — подчеркнул Вячеслав.

Ранее сообщалось, что россияне сконцентрировались на юге Покровска.

Мы ранее информировали, что оккупанты пытаются окружить ВСУ в Донецкой области.

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