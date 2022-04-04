Восстанавливают движение трамваев и снова будет ездить транспорт по Северному мосту: как Киев возвращается к привычному ритму жизни

Водителей призывают пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы
На Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях. Также возобновляет работу скоростной трамвай №3.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Дарницкий мост, как говорится, традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов. Южный мост остается открытым для общественного транспорта.
Скоростной трамвай №3 также возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". С 4 апреля будет курсировать и трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.
Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".
Водителей призывают соблюдать ПДД и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы.
Напомним, в Киеве метро снова будет ездить через Южный мост.
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