Восстанавливают движение трамваев и снова будет ездить транспорт по Северному мосту: как Киев возвращается к привычному ритму жизни

Восстанавливают движение трамваев и снова будет ездить транспорт по Северному мосту: как Киев возвращается к привычному ритму жизни

Водителей призывают пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы

На Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях. Также возобновляет работу скоростной трамвай №3.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Дарницкий мост, как говорится, традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов. Южный мост остается открытым для общественного транспорта.

Скоростной трамвай №3 также возобновляет работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". С 4 апреля будет курсировать и трамвай №19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

Водителей призывают соблюдать ПДД и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы.

Напомним, в Киеве метро снова будет ездить через Южный мост.

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