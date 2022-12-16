Восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше – "Укрэнерго"

По всей территории Украины действует режим аварийных отключений электроэнергии и возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Основной целью новых массированных ракетных атак со стороны РФ снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии.

"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный, и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", — говорится в сообщении.

В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работа проходит синхронно с европейской континентальной сетью.

В "Укрэнерго" также отметили, что введенный режим чрезвычайной ситуации — только для участников рынка электроэнергии и касается исключительно рыночных операций.

"По всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Учитывая, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения", – проинформировали в "Укрэнерго".

Напомним, российские войска устроили 16 декабря массированный ракетный обстрел Украины, выпустив 76 ракет. Украинским системам ПВО удалось сбить 60 из них.

Вражеские атаки повредили ориентировочно девять объектов генерации. Были попадания и в объекты распределения электроэнергии. Также ограничены мощности атомных станций. В Минэнерго призвали с пониманием отнестись к аварийным отключениям света.

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