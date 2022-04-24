Восстановление контроля над населенными пунктами и подлодки РФ в Черном море: какая ситуация на юге Украины

Общие потери противника составляют 74 российских военных и 13 единиц техники.
Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины.
Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в сообщении в Facebook.
- В Херсонской области, накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться. Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели. Попытки завладеть Николаевкой тоже оказались не удачными. Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены.
- Украинские подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.
- Накопление живой силы и техники в районе Киселевки для дальнейшего наступления на Посад-Покровское потерпело огневое поражение нашими подразделениями. Нанести значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки.
- Общие потери противника составляют 74 российских военных и 13 единиц техники, среди которых 2 танка, система реактивного залпового огня, 6 единиц бронированной и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчика.
- По Одессе был нанесен из самолетов стратегической авиации ТУ-95 России. 3 из 8 ракет были сбиты силами противовоздушной обороны. Остальные попали в объекты инфраструктуры города, среди которых многоэтажный жилой дом с мирными жителями и кладбище. Сейчас известно о гибели 8 человек, среди которых 1 ребенок, пострадали 18 человек. Работы продолжаются, информация уточняется. На других пострадавших объектах нет.
- В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Блокируя судоходство, проводя разоблачение надводной ситуации и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетному удару почти по всей территории Украины.
- После 22.00 23 апреля вновь произошла ракетная атака на Одесщину с моря, вражеские ракеты, выпущенные в направлении порта Южный, сбиты силами ПВО.
"Отмечаем соблюдение установленных правил и ограничений, не подвергайте себя опасности, выполняйте алгоритм действий по сигналам воздушной тревоги, доверяйте только проверенным источникам информации.
Итого победим!", — говорится в сообщении.