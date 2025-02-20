Восстановление порядка после войны: какую роль могут сыграть европейские войска в Украине

Миссия не предусматривает непосредственное участие в боевых действиях или развертывание в прифронтовых зонах. Основная задача – обеспечение стабильности.

Западные чиновники рассматривают возможность размещения британских и других европейских военных в ключевых украинских городах, портах и объектах критической инфраструктуры, в том числе на атомных электростанциях. Это станет частью мер безопасности при заключении соглашения о прекращении огня с Россией.

Об этом пишет Sky News.

Миссия не предусматривает непосредственное участие в боевых действиях или развертывание в прифронтовых зонах. Основная задача – обеспечение стабильности, возвращение украинских беженцев и восстановление критической инфраструктуры.

Среди возможных мер:

Охрана городов, портов и энергетических объектов, в том числе атомных электростанций.

Размещение военных кораблей в Черном море, что предполагает разминирование и патрулирование для безопасного судоходства.

Патрулирование воздушного пространства с привлечением базирующихся за пределами Украины самолетов НАТО для постепенного восстановления гражданских авиаперелетов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Королевский флот Великобритании может сыграть ключевую роль в обеспечении безопасности Черного моря.

Неясно, будет ли этот вопрос обсуждаться на запланированной в ближайшие дни встрече британского премьера Кира Стармера с Дональдом Трампом. В то же время США пока не заявляли о своей позиции по поводу такого размещения войск.

Американский министр обороны Пит Хегсет уже исключил возможность участия армии США в подобной миссии, хотя именно американская поддержка рассматривается как решающий фактор ее эффективности.

Россия со своей стороны заявила, что размещение любых европейских или натовских сил в Украине будет "неприемлемым".

Ранее сообщалось, что европейские миротворцы могут быть размещены в Полтаве, Кривом Роге и Днепре.