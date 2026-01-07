Безопасность после войны: Кулеба объяснил, почему Украине не подойдет "стена по примеру Газы"

Фортификационные сооружения

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба очертил свое видение подходов к безопасности и восстановлению украинских городов после войны.

Об этом Кулеба рассказал в интервью Экономической правде.

По словам Кулебы, Израиль в свое время оградил Газу стеной, однако дальнейшие события показали уязвимость такого подхода. В то же время Газа, по его словам, сделала ставку на разветвленную систему тоннелей – и именно этот опыт, несмотря на все риски, Украина должна внимательно изучить в контексте собственной безопасности.

"Моя рамка очень проста: стена – нет, тоннели – да", – заявил Кулеба, объясняя, что израильский опыт показал ограниченную эффективность физических барьеров. В то же время, он отметил, что другие инструменты защиты должны стать частью послевоенного восстановления Украины.

По словам министра, подобные решения существенно изменят образ жизни в прифронтовых и приграничных регионах. Он признал, что не все жители, в частности, Харькова, будут готовы принять такие условия даже после завершения войны.

Отдельно Кулеба вспомнил Херсон, отметив, что там реализация подобных решений будет значительно сложнее с инструментальной точки зрения. Еще другая ситуация – в Одессе: несмотря на наличие катакомб, они не дают практических преимуществ для обороны.

Министр подчеркнул, что вопросы безопасности и восстановления должны обсуждаться внутри страны открыто, но с учетом военных рисков.

"Это должно стать частью нашего восстановления – того, о чем мы договоримся между собой и о чем будет минимально знать враг", – подчеркнул Кулеба.

Ранее мы рассказали, как происходит строительство оборонительных сооружений и в чем большая опасность.