Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Восстановление системы никто не подвергал сомнению: в Укрэнерго рассказали, как возвращали в страну свет после ударов России

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1210
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Восстановление системы никто не подвергал сомнению: в Укрэнерго рассказали, как возвращали в страну свет после ударов России

Фото: КГГА

Блэкаут – это не конец света, это тяжелое испытание, после которого система начинает свое восстановление.

Восстановление системы энергоснабжения после российских ударов никто не подвергает сомнению. Украинские энергетики – первые в мире, кто стал реагировать на террористические атаки такого уровня.

Об этом в интервью "НВ. Бизнес” рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

“Блэкаут – это не конец света, это тяжелое испытание, после которого система начинает свое восстановление. Поэтому восстановление системы никто не подвергал сомнению. Наши опытные диспетчеры стали первыми в мире, кто столкнулся с необходимостью реагировать на террористическую атаку такого уровня. Они действовали четко по протоколам, разработанным для таких случаев. Главной задачей было соединить систему, восстановить возможность выдачи мощности с электростанций, а также возможность передачи электроэнергии на большое расстояние. И эта задача была выполнена”, - подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Также он добавил, что следующей важной задачей было "поднять" атомные блоки. К вечеру 24 ноября энергетикам удалось обеспечить половину необходимого энергопотребления страны.

"Приоритетно заживляли водоканалы, водоочистные сооружения, теплоснабжение, больницы. Утром 25 ноября в системе уже было две трети необходимой стране электроэнергии”, - подчеркнул глава Укрэнерго.

Напомним, что для того, чтобы восстановить энергосистему, Украине нужны две вещи: трансформаторы и современные комплексы противовоздушной обороны.

Читайте также:

Новости ТСН 11:00 за 29 ноября 2022 года | Новости Украины

Новости ТСН 11:00 за 29 ноября 2022 года | Новости Украины

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1210
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация