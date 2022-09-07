"Восстановление СССР": назвали новую сакральную дату "референдума" в оккупированных регионах Украины

Российские оккупанты в очередной раз перенесли проведение референдума в оккупированных районах Украины.
Теперь захватчики планируют провести свой цирк в ноябре по случаю большевистского переворота 1917 года.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя отметил, что россияне перенесли так называемый "референдум" на 4 ноября.
"Как мы уже неоднократно говорили, самая большая организационная проблема россиян — разница между оккупированными Донецкой, Луганской областями и частями Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Видимо, сегодня топ-российская политическая мраZота озвучила о единстве даты и подхода. Один день — 4 ноября", – написал Андрющенко.
Он отметил, что эти псевдореферендумы оккупанты хотят подогнать под 7 ноября — очередную годовщину большевистского переворота.
"Не сложно просчитать, что, по плану, датой провозглашения решения самой россией должно быть символическое 7 ноября (день большевистского вооруженного переворота, если кто забыл). Некоторое восстановление ссср. Что здесь добавить. Это не первая, но точно не последняя озвученная дата. Учитывая жесты доброй воли и отсутствие паники, россиянам стоит думать о референдумах другого рода. Но это такое", — написал Андрющенко.
Напомним, гауляйтер Стремоусов заявил, что "референдум" на оккупированной Херсонской области пока не будет проводить.
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