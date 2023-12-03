"Восточное направление для оккупантов наиболее комфортное для агрессии": военный о боях за Авдеевку

Авдеевка является самым горячим направлением наступления врага, потому что не прекращаются массированные атаки оккупантов, а из-за большого количества сконцентрированных бойцов РФ можно говорить, что перед ними стоит задача любой ценой взять этот плацдарм.

Об этом сообщил военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире марафона.

"На самом деле Авдеевка до сих пор очень горячая точка. Для врага как была Авдеевка целью и одним из приоритетов на восточном фронте, так и остается. Но сейчас там, по сути, уже выровнялись. Ситуация такова, что сейчас там россияне не могут на этом направлении накопить необходимое количество техники, которая бы им нужна была, чтобы охватить наши войска в кольцо. Но они не будут прекращать свои атаки, потому что иначе вообще встанет вопрос целесообразности их агрессии, привлечения такого количества сил и средств на этом направлении", — сказал он.

Конечно, по словам военного, они прекрасно понимают, что восточное направление для них наиболее комфортное, собственно для агрессии, поскольку эти территории ближайшие для поставок российской логистики.

"Они понимают, что если они умерят свои наступательные действия, свои удары на Авдеевском направлении, мы сможем дополнительно задействовать свои силы на других направлениях, и это может привести для них к весьма роковым последствиям. С другой стороны, восточное направление воюет с 2014 года. Там происходило накопление российских войск, там они проводили мобилизацию местного населения, строили там систему складов, Авдеевку им важно захватить, чтобы отодвинуть наши войска от Ясиноватской трассы, от Горловки, от окрестностей Донецка, где они в промзонах выстраивали свои склады. Бои будут продолжаться некоторое время — либо пока российская армия там надорвется, либо у них возникнет какая-то очень кризисная ситуация в других направлениях, и они будут вынуждены перебрасвать войска туда", — добавил он.

Какая ситуация в Авдеевке

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации бросают значительные силы, чтобы захватить Авдеевку. Разрушения в этом городе превысили по своему масштабу Бахмут.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"К сожалению, Авдеевка уже с виду приближается к Марьинке. Напомню, что Марьинка — это населенный пункт, который в принципе уже не существует. Он уже стерт до фундамента. Никакого уцелевшего здания или полуздания там нет. Ну, а Авдеевка близится к этому", — сказал Барабаш.

По оперативной информации Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении противник, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны Украины наносят оккупантам значительные потери.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, российские военные начали перебрасывание всех возможных ресурсов в район Авдеевки. Перед оккупационными войсками стоит задача взять город к началу ежегодного послания президента РФ.

Аналитики сообщили, что руководство России лжет о том, что оккупанты находятся в "активной обороне" возле Авдеевки. В Минобороны РФ хотят скрыть отсутствие прогресса в наступлении.

Накануне американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российской стороны сообщил, что войска РФ продвинулись к северо-западу и юго-востоку от Авдеевки Донецкой области. Украинские силы продолжали контратаку на линии фронта в Авдеевке, но не заявляли или не подтверждали наступление.

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