"Восточную Германию вернули через 30 лет": Арестович прокомментировал переговоры с РФ по Крыму и ОРДЛО

"Восточную Германию вернули через 30 лет": Арестович прокомментировал переговоры с РФ по Крыму и ОРДЛО

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что позиции Украины в вопросах возвращения аннексированного Крыма и ОРДЛО на переговорах с РФ могут укрепиться.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Медуза".

Так, по словам Арестовича, украинская сторона в Стамбуле предложила по Крыму и Донбассу создать международную комиссию и обязать стороны в течение 15 лет найти решение.

"То, что это наша территория, мы даже обсуждать не собираемся. Но, понимая, что Россия де-факто контролирует их, мы готовы на международные переговоры по этому вопросу. Такое было предложение на момент соглашений в Стамбуле. С того времени ситуация изменилась. Могут измениться и наши предложения", — отметил советник главы ОП Украины.

Арестович также добавил, что до 24 февраля 2022 года в Кремле вообще исключали какие-либо переговоры по Крыму, а сейчас они уже стали возможны. "Пятнадцать лет, чтобы найти решение. Если вы помните, до войны кремлевское руководство говорило, что в принципе никакие переговоры по Крыму невозможны. Сейчас уже резко стали возможными. Пожалуй, очень "удачно" операция у них прошла, когда начали переговариваться по Крыму", — подчеркнул он.

На вопрос, что после 15 лет под контролем России, наверное, будет труднее вернуть эту территорию, советник главы Офиса президента Украины ответил: (ред. – Восточную) Германию вернули через 30 лет или даже больше.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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