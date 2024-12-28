"Вот это они попаянные": солдат КНДР в личном дневнике пишет о "благодатной партии"

В ССО опубликовали третью часть заметок уничтоженного на Курщине северокорейского спецназа Гёнг Хонг Джонга.

"Его записи раскрывают, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов. И он один из них", – отмечает Командование ССО.

Запись показывает шокирующие вещи об уровне пропаганды тоталитаризма и пропаганды в КНДР – даже в личном дневнике северокореец пишет о "благодатной и родной партии", "священном долге" и других пропагандистских фразах.

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Вот полный перевод третьей записи с дневника военного Северной Кореи, который почему-то решил, что защищает Северную Корею на Курщине.

“Я вырос в лоне благодатной партии, учился вволю не беспокоясь ни о чем в этом мире. Есть больше неизвестной любви, чем познанной и принятой. Я не знал, как реагировать на то счастье, которым меня окружили", – пишет солдат о жизни в Северной Корее, где люди до сих пор голодают, живут в нищете, а за малейший проступок могут оказаться в концлагере.

"Поскольку защита отечества является священной обязанностью гражданина, а самой большой обязанностью является оборона отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего (то есть диктатора Ким Чен Ина – Ред.)", – продолжает войска КНДР.

Гёнг Хонг Джонг пишет, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам за какую-то вину.

"Я был благословлен получением возможности получить повышение в качестве главного сержанта в моей роте. Однако я предал родную партию, которая мне доверяла, и совершил неблагодарные поступки против верховного главнокомандующего. Грехи, которые я совершил, непростительны, но моя родина дала мне путь к возрождению, к новому старту в жизни", – говорится в записке.

Джонг указывает, что стремится вернуть "доверие, которое имел".

"Я пойду на передовую линию в этой операции, и я буду безоговорочно выполнять приказы верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, даже если за это мне придется заплатить жизнью. Я покажу всему миру непобедимую храбрость и жертвенность Красных Специальных Сил (Красных командиров) Ким Чен Ына. Когда мы выиграем войну и вернемся на родину, я подам петицию к партии", – говорится в дневнике рядового Джонга.

Вернуться на тоталитарную родину Джонгу не суждено.

Пользователи в комментариях также удивляются крепостью пропаганды и ужасным тоталитаризмом в КНДР.

Напомним, во второй опубликованной части заметок Гёнг Хонг Джонг расписывал, как подстрелить украинский беспилотник "на живца". В первой части Гёнг Хонг Джонг поздравляет другого солдата Сонг Джи Мёнга (или Йонга) с днем рождения.

Также мы писали, что солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен. В Сети было опубликовано фото найденной украинскими военными записки у погибшего северокорейского солдата в Курской области на корейском языке. В ней солдатам предписывается не допустить попадания в плен, а взорвать себя гранатой.

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