"Вот и весь мой прогноз": Сенцов ответил, сколько Украина еще будет воевать

Командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов со ссылкой на свой военный опыт и ситуацию на фронте призвал украинцев отбросить иллюзии на скорое окончание войны, ведь у России есть потенциал продолжать наступление, пока не будет достигнута цель кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом шла речь в разговоре украинского режиссера, экс-пленника Кремля и командира штурмовой роты в 47-й бригаде с ведущей ТСН.ua Маричкой Падалко.

"Учитывая свой военный опыт и картину, которую я вижу на поле боя, ситуация тяжелая. И мы должны не только говорить, а что-то делать, исправлять это, ведь она будет ухудшаться. Мы все знаем наши факторы: экономические, политические, социальные... Россия свой "каток" не останавливает. Да, у нее есть свои проблемы, но и у нас их хватает, Мы должны их решать, чтобы победить. Вот и весь мой прогноз", – сказал он.

Сенцов также посоветовал оставить надежду на скорое завершение войны и трезво взглянуть на реальную ситуацию.

"Мы путаем наши желания с реальной ситуацией. Нужно от этого избавиться и посмотреть взрослыми глазами на эту проблематику: на нас напал враг, который хочет уничтожить нас, как нацию, как государство. Стремится нас раздробить и захватить большую часть. Это его цель. Путин поставил эту цель и ему безразлично все остальное", – отметил он.

Олег Сенцов заверил, что у РФ хватает ресурсов для большой и продолжительной войны. И, к сожалению, международные антироссийские санкции этому не мешают.

"У него (Владимира Путина – ред.) для этого все есть: человеческие, военные ресурсы, партнеры – страны-изгои, деньги – "кубышка-запас", которую санкции, к сожалению, не уничтожили. Денег у него хватает. Ни на какие переговоры он не пойдет, тем более, на тех позициях, на которых мы бы хотели. Вот и все. А мы сейчас не в той ситуации, когда можем что-то потребовать. К сожалению", – выразил свое мнение Сенцов.

Напомним, ранее командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов высказывался о службе, ротации и бронировании. По его мнению, все украинские мужчины, которые могут служить в армии, должны быть готовы к этому.

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