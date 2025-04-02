Вот такая "оппозиция": в РФ 19-летний сторонник Навального добровольно пошел на фронт убивать украинцев

Российский оккупант. Фото иллюстративное / © ТСН

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В России 19-летний сторонник Алексея Навального, еще с подросткового возраста ходивший на митинги в поддержку российской оппозиции, отправился воевать в Курскую область в составе армии РФ.

Об этом передает российский якобы «независимый» Telegram-канал ASTRA.

«В детстве мама показала ему видео Алексея Навального, и с тех пор вплоть до задержания политика и его смерти в колонии молодой человек ходил на антикоррупционные митинги. Сейчас он убежден, что Россия движется по пути Северной Кореи», — говорится в статье.

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Тем не менее, «оппозиционные» взгляды не остановили юного оккупанта от желания заработать легких денег на фронте, убивать украинцев.

«К 16 годам у меня было уже очень много приводов в полицию. Я воровал одежду из магазинов и продавал в два раза дешевле ценника. У меня батя алкоголик. Когда мне было 5 лет, родители разошлись. Я к отцу ездил недавно, но сейчас вообще п*здец — он оглох и бухает. Из-за бати я к алкоголю плохо отношусь, а наркотики прижились. „, — рассказывает сторонник Навального.

Оккупант жалуется, что поскольку он оказался на Курщине, то стал участником так называемой «КТО» (контртеррористической операции), а не «СВО». Для россиян это имеет принципиальную разницу.

«За „КТО“ платят меньше — обещали зарплату 195 000 рублей, а мне платят 26 000 рублей, потому что это боевые действия в России», — жалуется юный военный преступник.

Сторонник Навального — о боевых действиях на Курщине

По его словам, на штурм в армии РФ можно было не пойти только в одном случае — если у тебя ампутации конечности.

«Украинский солдат с крупнокалиберным пулеметом за мешками с песком просто косил штурмгруппу за штурмгруппой. У них был разведывательный дрон Mavic, работающий через Starlink, закрепленный на Бабу ягу. Соответственно, ни один наш (российский — Ред.) РЭБ не работал по силам. десантная штурмовая рота закончилась», — рассказывает оккупант.

Россиянин признает, что информация пропагандистов о «множестве» трупов украинских солдат на Курщине — ложь.

«Никаких „дох*я х**ловских трупов“ не было. Трупов дох*я у нас, у нас просто, бл*дь вся роща завалена была нашими солдатами под обледеневшими кителями. Никакой эвакуации не было», — отмечает захватчик.

Ранее в СНБО предупредили о новом рывке врага на фронте.

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