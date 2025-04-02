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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Вот такая "оппозиция": в РФ 19-летний сторонник Навального добровольно пошел на фронт убивать украинцев

«Оппозиционные» взгляды не остановили юного оккупанта от желания заработать легких денег на фронте, убивать украинцев.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Российский оккупант. Фото иллюстративное

Российский оккупант. Фото иллюстративное / © ТСН

В России 19-летний сторонник Алексея Навального, еще с подросткового возраста ходивший на митинги в поддержку российской оппозиции, отправился воевать в Курскую область в составе армии РФ.

Об этом передает российский якобы «независимый» Telegram-канал ASTRA.

«В детстве мама показала ему видео Алексея Навального, и с тех пор вплоть до задержания политика и его смерти в колонии молодой человек ходил на антикоррупционные митинги. Сейчас он убежден, что Россия движется по пути Северной Кореи», — говорится в статье.

Тем не менее, «оппозиционные» взгляды не остановили юного оккупанта от желания заработать легких денег на фронте, убивать украинцев.

«К 16 годам у меня было уже очень много приводов в полицию. Я воровал одежду из магазинов и продавал в два раза дешевле ценника. У меня батя алкоголик. Когда мне было 5 лет, родители разошлись. Я к отцу ездил недавно, но сейчас вообще п*здец — он оглох и бухает. Из-за бати я к алкоголю плохо отношусь, а наркотики прижились. „, — рассказывает сторонник Навального.

Оккупант жалуется, что поскольку он оказался на Курщине, то стал участником так называемой «КТО» (контртеррористической операции), а не «СВО». Для россиян это имеет принципиальную разницу.

«За „КТО“ платят меньше — обещали зарплату 195 000 рублей, а мне платят 26 000 рублей, потому что это боевые действия в России», — жалуется юный военный преступник.

Сторонник Навального — о боевых действиях на Курщине

По его словам, на штурм в армии РФ можно было не пойти только в одном случае — если у тебя ампутации конечности.

«Украинский солдат с крупнокалиберным пулеметом за мешками с песком просто косил штурмгруппу за штурмгруппой. У них был разведывательный дрон Mavic, работающий через Starlink, закрепленный на Бабу ягу. Соответственно, ни один наш (российский — Ред.) РЭБ не работал по силам. десантная штурмовая рота закончилась», — рассказывает оккупант.

Россиянин признает, что информация пропагандистов о «множестве» трупов украинских солдат на Курщине — ложь.

«Никаких „дох*я х**ловских трупов“ не было. Трупов дох*я у нас, у нас просто, бл*дь вся роща завалена была нашими солдатами под обледеневшими кителями. Никакой эвакуации не было», — отмечает захватчик.

Ранее в СНБО предупредили о новом рывке врага на фронте.

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Дата публикации
Количество просмотров
801
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