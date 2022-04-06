"Вот такой у нас "русский мир": Арестович показал разруху в Чернигове и объяснил, как два города спасли Киев

"Вот такой у нас "русский мир": Арестович показал разруху в Чернигове и объяснил, как два города спасли Киев

В Чернигов пришли российские солдаты, и в городе появились новые погибшие.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович посетил памятник погибшим защитникам Чернигова во время Второй мировой войны сегодня, 6 апреля, и показал разруху, которую устроили военные РФ.

"Это памятник погибшим защитникам Чернигова во время Второй мировой войны. Но пришли сюда российские солдаты, и в Чернигове появились новые погибшие. Все эти обломки, лежащие на памятнике, всю разруху, которую вы видите сейчас, — это все российские военные принесли в город. На памятнике до сих пор лежит венок, только он посвящен уже не только погибшим в 1941-1945 годах, но и тем, кого расстреляли в 2022-м. Вот такой у нас "русский" мир", — сказал он.

Арестович объяснил, какую важную роль в войне России против Украины сыграли города Чернигова и Сумы.

"Слава черниговчанам и сумчанам, которые защитили Киев. Если бы не Чернигов и Сумы и их героическое сопротивление, Киев, вероятно, был бы взят, или, по крайней мере, попал в очень трудное положение. Его бы обошли, а дальше противник бы перерезал дорогу между Львовом и Донецком. Грубо говоря, разрезал бы Украину пополам, а это никакой военной помощи, никаких поставок, а это бы означало конец украинской государственности в ее современном проявлении. Черниговчане спасли Киев вместе с сумчанами. Спасли Украину, за что им низкий поклон и благодарность", — добавил советник ОП.

Опубликовано Алексей Арестовичем Среда, 6 апреля 2022 г.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска боятся, что мир увидит ад, который они устроили в Мариуполе.

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