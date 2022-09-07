"Вове П. лично в руки": украинцы скинулись на дроны-камикадзе и теперь оставляют для врага послания на их крыльях

Объявив сбор на смертоносные птички, совместный проект Минцифры, Генштаба и Госспецсвязи — "Армия дронов" даже не ожидала, что всего за несколько дней украинцы набрасывают в банке более 60 миллионов гривен. На них закупили несколько десятков ударных беспилотников. Но перед отправкой на фронт, как того и пожелали донаторы – каждую птичку подписали фразами, адресованными оккупантам, говорится в ТСН.

Дроны камикадзе залетают на 30 километров в тыл к врагу и врезаясь в цель, уничтожают все вокруг себя. Управляют ими, дистанционно, уже хорошо обученные украинские бойцы. Обнаружив пехоту, бункеры, склады или военную технику врага – армейцы ставят точку на карте и дальше атака камикадзе становится уже полностью автоматической.

Новая партия дронов-камикадзе уже успешно уничтожает врага на фронте. На крыльях украинцы оставляют пожелания кроме – здесь и приветы Кобзона и поздравления – мести от территорий, на которых зверствовали решисты.

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Такие надписи украинцы заказывали, напоминая эти ударные птички. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров еще не так давно звал ТСН показать сотни разведывательных дронов, которые отправили на фронт. Теперь хвастается новым достижением украинцев. «Это сугубо украинцы, они собрали более 60 миллионов. Это одни из лучших дронов, они летают до 30 км, они хорошо управляются с автоматической наводкой на цель и наши вооруженные силы их активно используют и ждут для того, чтобы приближать нашу победу», — говорит он.

Приближать нашу победу помогал и известный банкир, который только одной надписью в соцсетях подстрекал своих клиентов донатить на дроны-камикадзе. Он благодарен и поражен одновременно с организованностью украинцев. Вместе с министром цифровой внимательно читает на дронах все приветы рашистам. «Мне еще понравилось – очень многое передают поздравления Кобзону, я тоже хотел бы передать ему поздравления и всем, кто получит эти птички… Я приготовил надпись – «Вове П. лично в руки». Я уверен, что наши славные ВСУ осуществят это очень точно», — говорит Олег Гороховский.

Несколько десятков дронов-камикадзе вот-вот полетят в одну сторону: врезаясь во вражеские склады, технику и у орков. А вот прочесть приветы от украинцев смогут разве те, кто будет убегать с захваченной украинской территории.

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