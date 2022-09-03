"Вовлечены лучшие специалисты": к расследованию взрыва на выставке в Чернигове присоединилось ДБР

Государственное бюро расследований присоединилось к расследованию дела о взрыве на выставке в Чернигове, во время которого пострадали дети. Продолжается проверка.

Виновные обязательно будут установлены и наказаны согласно действующему законодательству Украины.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Сети.

"Только что имел четкий и понятный разговор с руководителем Черниговской ОВА Вячеславом Чаусом. Да, это трагедия. В историческом центре Чернигова сдетонировал РПГ. Все могу понять, никогда не пойму служебную халатность и небрежность. Пострадали дети. Это – недопустимо!" – говорится в заявлении.

"Продолжается проверка. Привлечены лучшие специалисты. ДБР уже присоединилось к расследованию", — заметил Тимошенко.

"Государство не останется в стороне. Обещаю", – добавил он.

Напомним, 3 сентября в Чернигове раздался взрыв на выставке боеприпасов – сдетонировал ручной противотанковый гранатомет.

Пострадали трое детей, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Как дети прощались с разрушенной школой

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