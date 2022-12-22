Войн может быть больше: в Польше назвали страны из "списка российских целей"

Разговоры о гарантиях безопасности России являются роковой стратегической ошибкой, говорят в польском МИД.
Если сейчас не остановить Россию, напавшую полномасштабно на Украину, есть 100% гарантия, что войн будет больше.
Об этом заявил вице-министр иностранных дел Павел Яблонский в разговоре с журналистами RMF FM.
Он заявил, что разговоры о гарантиях безопасности России являются роковой стратегической ошибкой, поскольку РФ не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины. Напротив, Кремль провоцирует агрессию.
"Гарантии того, что Россия не нападет на нас, нужны скорее нам. Россия сегодня не является надежной стороной, ее цель не в том, чтобы прекратить войну и установить мир", – подчеркивает Яблонский.
В то же время замглавы МИД не согласился с мнением, что в Украине продолжается Третья мировая война. Он пояснил, что, хотя против Украины и воюют РФ и Беларусь, "боевые действия не распространились за пределы территории Украины".
"Пока ни о какой мировой войне не может быть и речи, потому что здесь привлечено не больше стран, чем Россия и Беларусь. Огромное количество стран, конечно, поддерживают Украину политически, военно, финансово, но эти боевые действия еще не распространились за пределы территории Украины", — отметил он.
Впрочем, замглавы польской дипломатии признал, "если мы не остановим Россию, у нас есть 100% гарантия, что войн будет больше". По словам Яблонского, Польша и страны Балтии находятся также в "российском списке целей".
"Эти амбиции, ненасытный аппетит российского тирана, желающий территориально контролировать широчайшую часть земного шара, кажутся, на наш взгляд, иррациональными", – добавил польский дипломат.
Напомним, руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия планирует вторгнуться в Молдову в 2023 году, а реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.
Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун назвал заявление Молдовы относительно вероятного нападения России в 2023 году критическим.
В то же время, как считает военный обозреватель Денис Попович, российская угроза реальна для Молдовы, а состояние молдавской армии желает лучшего.
В свою очередь, премьер-министр Косово Альбин Курти говорит, что Россия разжигает еще и конфликт между частично признанным государством Косово и Сербией из-за провала войны в Украине.
Тем временем в Польше заявили о высокой вероятности войны при своем участии.
Читайте также:
- Не ближайшие месяцы: в Польше оценили, когда закончится война в Украине
- Путин захочет прикрыть поражение в Украине: эксперт оценил угрозы для Молдовы
- Шойгу заговорил о новом наступлении на Украину