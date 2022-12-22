Войн может быть больше: в Польше назвали страны из "списка российских целей"

Если сейчас не остановить Россию, напавшую полномасштабно на Украину, есть 100% гарантия, что войн будет больше.

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Павел Яблонский в разговоре с журналистами RMF FM.

Он заявил, что разговоры о гарантиях безопасности России являются роковой стратегической ошибкой, поскольку РФ не угрожает нападение со стороны НАТО или Украины. Напротив, Кремль провоцирует агрессию.

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"Гарантии того, что Россия не нападет на нас, нужны скорее нам. Россия сегодня не является надежной стороной, ее цель не в том, чтобы прекратить войну и установить мир", – подчеркивает Яблонский.

В то же время замглавы МИД не согласился с мнением, что в Украине продолжается Третья мировая война. Он пояснил, что, хотя против Украины и воюют РФ и Беларусь, "боевые действия не распространились за пределы территории Украины".

"Пока ни о какой мировой войне не может быть и речи, потому что здесь привлечено не больше стран, чем Россия и Беларусь. Огромное количество стран, конечно, поддерживают Украину политически, военно, финансово, но эти боевые действия еще не распространились за пределы территории Украины", — отметил он.

Впрочем, замглавы польской дипломатии признал, "если мы не остановим Россию, у нас есть 100% гарантия, что войн будет больше". По словам Яблонского, Польша и страны Балтии находятся также в "российском списке целей".

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"Эти амбиции, ненасытный аппетит российского тирана, желающий территориально контролировать широчайшую часть земного шара, кажутся, на наш взгляд, иррациональными", – добавил польский дипломат.

Напомним, руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия планирует вторгнуться в Молдову в 2023 году, а реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун назвал заявление Молдовы относительно вероятного нападения России в 2023 году критическим.

В то же время, как считает военный обозреватель Денис Попович, российская угроза реальна для Молдовы, а состояние молдавской армии желает лучшего.

В свою очередь, премьер-министр Косово Альбин Курти говорит, что Россия разжигает еще и конфликт между частично признанным государством Косово и Сербией из-за провала войны в Украине.

Тем временем в Польше заявили о высокой вероятности войны при своем участии.

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