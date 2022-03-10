"Война бьет и по агрессору": Зеленский заявил, что вскоре россияне ощутят последствия лжи Кремля и начнут страдать

"Война бьет и по агрессору": Зеленский заявил, что вскоре россияне ощутят последствия лжи Кремля и начнут страдать

Война никогда не бывает изолированной, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война никогда не бывает изолированной, и она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Поэтому Россию и ее граждан за нападение на Украину ждет тоже огромный удар.

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении 10 марта.

По словам Зеленского, вскоре граждане России ощутят как последствия лжи пропагандистских СМИ России, так и последствия нападения РФ на Украину, что ударит по их кошелькам, у них станет все меньше возможностей.

"Война никогда не бывает изолированной. Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Агрессор просто позже это понимает. Но всегда понимает и всегда страдает", — сказал Зеленский.

Читайте также: