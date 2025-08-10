Война без компромиссов: что стоит за неизменными амбициями Путина

Владимир Путин / © Associated Press

Ни изменение ситуации в поле боя, ни экономическое давление не заставляют Владимира Путина отказываться от максималистских территориальных требований или рассматривать для себя невыгодные условия мира. По оценкам аналитиков, российский президент сосредоточен не на поиске компромисса, а на поддержке диалога с Дональдом Трампом во избежание резкого охлаждения в отношениях с Вашингтоном.

Об этом пишет издание Financial Times.

"У Путина нет стимулов сворачивать войну прямо сейчас", - отмечает Александра Прокопенко из Евразийского центра Карнеги. По ее мнению, для Кремля сейчас важнее удерживать внимание американского президента, чем делать реальные уступки.

Несмотря на то, что Трамп недавно разрешил более масштабные поставки вооружений Украине и угрожал санкциями, после визита спецпредставителя США Стива Виткоффа в Москву риторика изменилась: Путин получил первое приглашение посетить США, а встреча прошла без участия украинской стороны.

Эксперты подчеркивают, что эта встреча стала дипломатической победой для Кремля — без всяких значимых уступок России в войне, но принесла политические дивиденды. По словам бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, Путин "получает выгоду без потерь как на внутреннем, так и на международном уровне".

Украинские дипломаты считают, что цель Кремля сейчас выйти из международной изоляции, избежать новых санкций и использовать стремление Трампа завершить войну для реализации целей, которых не удалось достичь военным путем.

Тем временем на фронте Россия продолжает наступление, пытаясь оцепить стратегические города на востоке Украины. За июль войска РФ захватили 502 кв. км территории — один из самых высоких показателей за последний год.

Несмотря на падение доходов от энергоресурсов и новые экономические ограничения, эксперты считают, что экономическое давление пока недостаточно, чтобы заставить Путина изменить курс. Его больше беспокоит возможное разочарование Трампа, чем опасность новых санкций.

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.