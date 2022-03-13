"Война ближе, чем вы себе представляете": Садовой предупредил Байдена и Столтенберга, что Россия уже на их границе

Садовой просит закрыть небо над Украиной
Российские захватчики утром 13 марта бомбили Международный миротворческий центр, расположенный в 40 километрах от Львова и в 20 километрах от границы с Польшей, с ЕС и НАТО. Уже совсем скоро эта война может потерять приставку российско-украинской, поэтому мэр Львова призывает партнеров закрыть небо над Украиной.
Об этом мэр Львова Андрей Садовой написал в своем Telegram.
"Сегодня (13 марта. – Ред.) российские ракеты бомбили Международный миротворческий центр, расположенный в 40 километрах от Львова и в 20 километрах от границы с Польшей, с ЕС и НАТО. Джо Байден, Йенс Столтенберг, вы понимаете, что война ближе, чем вы себе представляете? Россия уже на вашей границе. У вас истребители, которые могут защитить наше небо. И когда я говорю "наше", то имею в виду не только украинское. Потому что уже совсем скоро эта война может потерять приставку русско-украинской. Остановите войну! Помогите нам закрыть небо Европы!", — подчеркнул Садовый.
Как сообщалось, оккупанты совершили авиаудар по Яворовскому полигону во Львовской области.
Напомним, в результате обстрела Яворовского полигона погибли девять человек.
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