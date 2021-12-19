"Война будет делом всех": Данилов рассказал о секретном Плане обороны Украины на случай вторжения РФ

По его словам, в случае вторжения российских войск в оборону будут привлечены все государственные органы власти.

В случае полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ — план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого института или структуры.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Апострофу".

"В плане обороны прописаны подробные действия каждого учреждения, каждой структуры. Более того, этим планом обороны охвачено больше государственных институтов, которые будут привлечены в случае опасности. Если раньше это были Генштаб, Вооруженные Силы — органы, относящиеся к сектору нацбезопасности и обороны, то в этом плане обороны будут привлечены центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие учреждения, которые есть в нашем государстве. Поэтому, если не дай Бог будет война, это будет делом всех", — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что заботиться о безопасности и независимости Украины должны все наши граждане. По его словам, ситуация, когда одни органы государственной власти противостоят агрессору, а другие "только наблюдают", недопустима. Данилов напомнил, что долгое время Росси с помощью своих ставленников влияла на сектор нацбезопасности и обороны Украины.

"У нас министр обороны, и даже не один, был гражданином России. И в СБУ то же самое. И что касается Службы безопасности, сейчас очень много ряженых генералов, считающих себя патриотами, возглавляют политические партии, хотя в свое время, когда здесь была российская агентура, когда они управляли всем — они просто сидели и молчали. Патриотами нужно быть постоянно”, — подытожил Алексей Данилов.

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что Россия все еще не предпринимает никаких шагов по отводу войск от украинских границ, к которым она стянула своих армейцев. Но признаков скорого нападения РФ на страну тоже нет.

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