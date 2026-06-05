Война будет длиться годами: Портников разбил иллюзии о скором мире до зимы

Украинский журналист Витлий Портников / © ТСН

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Односторонние заявления Украины о сроках завершения войны не имеют никакого значения с точки зрения реальности. Война будет продолжаться столько, сколько у России будет хватать ресурсов. Позицию Кремля изменит истощение военной машины РФ.

Такое мнение украинский журналист Витлий Портников высказал в эфире программы «Говорить Великий Львів».

«Если мы можем заставить президента Путина пойти на завершение войны до зимы, это прекрасно. Если мы не можем заставить Путина пойти на завершение войны до зимы, значит Путин будет воевать столько, сколько он будет считать нужным. И в этом году, и в следующем, и в 2028-м, и так далее», — сказал Портников.

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Что заставит Путина завершить войну против Украины?

Он отметил, что главный вопрос заключается в том, есть ли у российского диктатора реальные ресурсы для продолжения войны.

«Я уверен, что если у него будут ресурсы для продолжения войны, никакая война не закончится, а в ближайшие годы она будет продолжаться. Даже не надо иллюзий никаких», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что при наличии ресурсов война будет продолжаться, а при их отсутствии — прекратится. Также Портников отметил, что не имеет значения, какие заявления по этому поводу звучат в Киеве, Вашингтоне или Брюсселе.

По словам Портникова, главной задачей Украины является ограничение этих российских ресурсов.

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"Будет ограничение ресурсов — нам не нужны будут посредники, американцы, европейцы. Путин совершенно спокойно подпишет с любым президентом Украины и с Зеленским любое мирное соглашение. С любым разграничением войск по линии их нахождения или даже с выводом российских войск с определенных позиций, где им будет уже невозможно находиться», — считает журналист.

По его мнению, при наличии у РФ ресурсов мирного соглашения не будет, а страна-агрессор будет продолжать наступление на украинские территории столько, сколько будет иметь для этого возможности. Даже в случае потери возможностей для наступления, но при сохранении ресурсов для ракетных ударов и атак беспилотниками, такие действия могут продолжаться еще годами.

«Но ключ, который я вам говорил, есть — это истощение ресурсов России. Будут до зимы истощены ресурсы — закончится до зимы война«, — резюмировал Портников.

Когда закончится война — заявления украинских властей

Напомним, как заявила в конце мая нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, президент Владимир Зеленский сообщил «Слуге народа», что горячая фаза войны может завершиться до ноября, поскольку сейчас Украина имеет преимущество на фронте.

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В июне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о поручении от Зеленского приложить усилия для завершения активных боевых действий до зимы. По словам главы ОП, у Украины есть план и достаточные ресурсы для того, чтобы остановить войну в ноябре — путем применения силы или дипломатических шагов. Буданов отметил, что позиция президента является взвешенной, однако успех реализации этого плана зависит также от готовности Кремля к реальным договоренностям.

4 июня Зеленский в открытом письме призвал Путина прекратить войну, ссылаясь на данные разведки о планах РФ продолжать боевые действия до 2028 года, расширять географию конфликта и втягивать новые страны. Украинский президент призвал российского диктатора к рациональному решению и завершению бессмысленного кровопролития.

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