"Война будет продолжаться": Портников назвал истинную цель Путина в Украине

Виталий Портников

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Владимир Путин не может принять окончательное решение о судьбе украинских земель, поскольку ему неизвестно, какую часть территории Украины сможет оккупировать российская армия в будущем.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в своем YouTube канале.

Виталий Портников утверждает, что оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — это только промежуточный этап. Конечная цель Путина — захватить весь Восток и Юг Украины, а затем либо превратить остальную страну в марионеточное государство, либо полностью аннексировать всю ее территорию.

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«Ответы совершенно однозначно: Путин будет продолжать войну с Украиной при любом развитии обстоятельств. Установит он контроль на территорию Донецкой, Луганской и Херсонской и Запорожской областей — война будет продолжаться. Не установится ли он контроль над этой территорией — война будет продолжаться», — отмечает журналист.

По его мнению, никакого другого варианта развития действий нет. Еще с февраля 2022 года российский президент окончательно «принял решение, что не украинский народ, а сам он должен принимать решение, кто будет руководить Украиной».

«И с этой точки зрения тот факт, что российская армия до сих пор не установила контроль над территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, не является причиной того, что Путин отказывается останавливать огонь на российско-украинском фронте. А является поводом для продолжения многолетней войны на истощение Украины решение о проведении, которое Путин принял через несколько месяцев, после того, как осознал, что его блицкриг потерпел поражение», — отметил журналист.

Портников считает, что даже в случае оккупации четырех областей любые переговоры о мире будут ловушкой. Путин, вероятно, выдвинет заведомо неприемлемые условия для Киева и Запада, чтобы получить легитимный повод продолжать войну.

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«После проведения соответствующих фейковых референдумов, принять решение о присоединении этих украинских регионов к составу российской федерации и потребовать, чтобы украинская армия вышла из административных границ этих регионов. Это типичная тактика-салями, которой и собирается придерживаться Путин во время следующего периода российско-украинской войны», — отметил Портников.

Таким образом, окончательное решение о судьбе украинских земель полностью зависит от того, сколь далеко сможет продвинуться российская армия.

Напомним, аналитики DeepState заявили о продвижении российских войск в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области и обновили карту боевых действий.